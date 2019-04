Man (53) uit Emmeloord vrijgesproken van brandstichting bij auto buurman

In de avond van 3 oktober 2018 vloog de auto in brand. Een buurtbewoner die met zijn hondje wandelde heeft iemand gezien met een aansteker bij de auto en die man een woning in zien gaan. Het signalement dat hij beschreef komt echter niet overeen met dat van D. De andere aanwijzingen, zoals een potje met resten brandstof bij de auto, zijn niet voldoende voor het bewijs.

Zelf heeft de man ook ten stelligste ontkend. Hij was die avond gewoon in huis en is alleen even gaan kijken wat er buiten aan de hand was. De Emmeloorder heeft nauwelijks tot geen contact met de buren, en staat bij de politie bekend als een verward persoon. Hij zou lijden aan schizofrenie. Om die reden had de officier van justitie twee weken geleden de maatregel opname in een psychiatrische kliniek voor een jaar geëist. De man heeft ruim een half jaar in voorarrest gezeten.