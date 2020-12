Man mogelijk gewond bij schietincident en meldt zich bij ziekenhuis; politie doet onderzoek in Emmeloord

De politie onderzoekt of er dinsdagmiddag een man in het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord is binnengekomen die betrokken was bij een schietincident. Het incident is mogelijk kort daarvoor gebeurd in de Baronielaan in Emmeloord.

Vlak voordat de politie de binnenkomst van de man in het ziekenhuis op Twitter meldde, werd er een burgetnetmelding gestuurd over ‘een incident in de omgeving van de Baronielaan’. Of de burgernetmelding en de tweet van de politie met elkaar te maken hebben, heeft de politie nog niet bevestigd.

Er is wel een duidelijke overeenkomst tussen de burgernetmelding en het onderzoek van de politie bij het ziekenhuis. Op de parkeerplaats van het ziekenhuis aan de Urkerweg werd tot net na 18.00 uur namelijk een grijze Audi gecontroleerd en ook in de burgernetmelding wordt dit automerk met deze kleur genoemd.

Buurtbewoners weten van niks

Rondvraag in de Baronielaan levert nog geen duidelijkheid op over het incident dat er in de straat zou hebben plaatsgevonden, rond 15.25 uur dinsdagmiddag. Door de aanwezigheid van de politie in de straat waren meerdere bewoners wel naar buiten gegaan, maar niemand had iets gehoord of gezien. De grijze Audi is ook geen bekende auto in de straat, zeggen bewoners van de Baronielaan afzonderlijk van elkaar.

De auto die bij het ziekenhuis werd onderzocht, is door de politie afgevoerd. De politie wil nog niks zeggen over het incident in de Baronielaan en het vervolg in het Antonius Ziekenhuis. ,,Ik laat mijn collega's hun werk doen vanavond. Morgen komen we met meer informatie naar buiten’’, zegt politiewoordvoerder Maren Wonder.