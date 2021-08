Man rijdt met dronken kop tegen paal bij politiebureau Emmeloord: auto bezaaid met lege blikken bier

VIDEO Het ‘gifschip’ is weg uit Zwolle en houdt nu de politiek in Flevoland (en zelfs Den Haag) bezig

8 augustus De hele week hield ‘gifschip’ Imatra de gemoederen bezig in Zwolle. Afgelopen vrijdag kwam het schip veilig aan bij het slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer om zich van de lading te ontdoen. Daarmee is Zwolle verlost van de lading graan met het gevaarlijke gas fosfine, maar nu vragen politici in Flevoland zich af wat de consequenties voor die provincie zijn.