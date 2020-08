Man schiet in Kuinderbos met luchtdrukwapen op blikjes: boete

Dit festival in Flevoland gaat ondanks coronacri­sis gewoon door: ‘In supermarkt heb je grotere kans om corona op te lopen’

6 augustus Festival Via Musica is ook dit jaar in de polder van de partij, ondanks corona. Waar veel optredens worden geannuleerd of uitgesteld gaat dit zomerfestival in aangepaste vorm door. ‘Het wordt een festival zonder toeters en bellen. Terug naar de basis, terug naar de kern. En dat is de livemuziek, die de afgelopen maanden zo node is gemist’.