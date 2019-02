Man uit Emmeloord krijgt tbs voor doodsteken van zijn vriend Sabir (24)

Idriz M. (37) uit Emmeloord is vrijdagmiddag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn plaatsgenoot Sabir.

M. stak op 11 mei 2018 de 24-jarige Sabir dood aan de Korte Achterzijde in het centrum van Emmeloord. Sabir werd in zijn nek en rug gestoken met een groot slagersmes. Omstanders probeerden hem te redden, maar hij overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Vrienden

Tijdens de zitting twee weken geleden bleek dat slachtoffer en dader elkaar goed kenden. Aanvankelijk waren ze zelfs vrienden, maar toen de zwangere vriendin van Idriz begin vorig jaar bij hem wegging gaf hij Sabir daarvan de schuld. ,,Hij kon het niet hebben dat het goed met me ging, dat ik een relatie had. Hij was jaloers en heeft ervoor gezorgd dat ze bij me wegging”, sprak Idriz tegen de rechter.

Volledig scherm Idriz M. wordt bij zijn huis in Emmeloord ingerekend door een arrestatieteam.

In de periode na de relatiebreuk ging Idriz snel achteruit. Zijn psychische problemen werden steeds erger. Hij maakte zichzelf wijs dat Sabir de oorzaak was van zijn ongeluk. Meerdere getuigen hebben bij de politie verklaard dat Idriz het op Sabir had gemunt. Het OM achtte moord daarom bewezen, maar wilde toch dat M. van rechtsvervolging werd ontslagen. Zijn daad valt hem niet aan te rekenen, vond de officier van justitie. ,,Hij verkeerde in een waantoestand, wist niet wat hij deed. Zijn stoornis belette hem normaal te denken.” Wel eiste hij 2 jaar tbs met dwangverpleging.

Doodslag

De rechtbank Midden-Nederland vindt niet dat er sprake is van moord, maar van doodslag. De man lijdt aan een ziekelijke stoornis en heeft al jaren last van periodes van ernstige psychoses. Alleen daarom al, zegt de rechtbank, is niet vast te stellen dat Idriz heeft kunnen nadenken over wat hij deed. Een gevangenisstraf opleggen is daarom niet mogelijk.