Man valt door het dak van woning in Luttelgeest

G­PS-die­ven slaan het vaakst toe bij boeren in Flevoland: 25.000 euro schade per apparaat

3 maart De meeste diefstallen van agrarische GPS-apparatuur worden gepleegd in de provincie Flevoland. In totaal 32 procent van alle diefstallen van deze kostbare apparatuur uit tractoren is de afgelopen jaren daar gepleegd. Dat blijkt uit cijfers die de politie gisteravond bekend maakte in het programma Opsporing Verzocht.