Manager vergunningen en toezicht gemeente Noordoostpolder overleden

Olaf Storms is afgelopen weekend op 57-jarige overleden. Storms was ruim vijftien jaar werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder. Dit combineerde hij de afgelopen vier jaar met zijn functie als VVD-raadslid in de raad van De Fryske Marren. Storms was al enige tijd ziek.

De liberaal was afkomstig uit Sittard. Sinds 2004 was Storms in de gemeente Noordoostpolder werkzaam als manager Vergunningen toezicht en handhaving. Met zijn gezin woonde hij in Balk.

Storms zat sinds 2016 in de raad van De Fryske Marren. Van 2010 tot de gemeentelijke fusie in 2014 was hij volksvertegenwoordiger in Gaasterlan-Sleat. Voor zijn komst naar de Noordoostpolder was hij jarenlang werkzaam voor de gemeente Texel.

Begin februari ging er bij hem thuis een steen door de ruit. Storms en zijn VVD-fractie gingen er vanuit dat deze daad te maken had met de zandwinningskwestie die toen speelde in Oudemirdum.

Halfstok