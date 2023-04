Marien van der Slikke nieuwe fractievoorzitter CDA Noordoostpolder

met video Meerdere malen geschoten in woonwijk Lelystad

De politie was vanwege een melding van een schietincident in een woonwijk in Lelystad maandagavond met meerdere eenheden uitgerukt. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen slachtoffers en gewonden aangetroffen.