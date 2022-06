Marknesse viert met ‘machtig, tachtig’ de oprichting van het dorp: ‘Over bestaansrecht maken wij ons geen zorgen’

‘Machtig, tachtig’, staat er achterop het shirt van Gerwin Luimes, die tijdens de tiendaagse viering van het dorpsfeest voor even de burgemeester van Marknesse is. Hij is trots op het dorp, maar zeker ook op de ingenieuze wijze waarop de centrale feesttent waterpas is gemaakt. ,,Kom maar even mee, dan laat ik het je zien”, zegt Luimes, die ondertussen door een andere vrijwilliger gevraagd wordt waar hét steekwagentje staat. Even later: ,,Voor het eerst staan we hier. Langs de gracht, tussen hoge bomen. Het heeft iets magisch.”