Marknessersluis in Marknesse een week later open voor de scheepvaart

Antonius neemt deze week besluit over spoedpost in Emmeloord: ‘We nemen de zorgen serieus’

Nog deze week maakt zorgaanbieder Antonius bekend of de spoedpost in Emmeloord ’s avonds en in het weekend op slot gaat. Polderbewoners moeten in dat geval naar ziekenhuizen elders voor bijvoorbeeld een gipsarm of een röntgenfoto. Wethouder Sacha Werkman hoopt dat het nog te bouwen gezondheidscentrum het Vlie deze taken overneemt.

25 november