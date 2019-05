Maureen (17) uit Emmeloord leest het gedicht voor tijdens de Nationale Herdenking op de Dam

Kerk nu officieel eigendom van gemeente Noordoost­pol­der

3 mei Het is nu officieel: gemeente Noordoostpolder is deze week eigenaar geworden van de voormalige Rooms-Katholieke kerk in Luttelgeest. Het kerkgebouw is door de gemeente aangekocht om het te kunnen verbouwen tot woningen. De laatste officiële kerkdienst was er in 2015.