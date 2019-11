Meedoen aan opera in Emmeloord is voor leerlingen 'een hele eer'

Speciaal voor de nieuwe opera Orpheus in de onderwereld van muziektheatervereniging La Mascotte is een opstaporkest samengesteld met jonge muzikanten van Cultuurbedrijf Noordoostpolder in Emmeloord. Gisteren oefenden ze samen met een beroepsorkest van 21 volwassen musici voor de opvoering van volgende week.

Een operazanger zingt bij de repetitie op het ritme van de muziek van zeven piepjonge musici en andere professionele muzikanten van het orkest Filharmonie Noord. Volgende week zaterdagavond en zondagmiddag spelen de kinderen op hun viool, cello of fluit weer samen in theater 't Voorhuys tijdens de uitvoerig van Orpheus in de onderwereld van La Mascotte. Tijdens de jaarlijkse voorstelling van de vereniging spelen voor het eerst kinderen in het orkest mee. Dit doen ze een paar minuten. ,,Alsof we nog niet genoeg factoren hadden die mis konden gaan", zegt dirigent Marion Bluthard grappend. ,,Verschillende groepen van de voorstelling komen nu bij elkaar, dat is altijd spannend. De zang en muziek van het orkest moet op zijn plek vallen. Opera is mooi omdat je lang bezig bent voor een goede voorstelling'', aldus Bluthart.

De basisschoolleerlingen kregen gisteren vrij om te repeteren met het professionele orkest. Leden van het opstaporkest zijn begin dit jaar bij het cultuurbedrijf begonnen met het volgen van lessen. ,,De voorstelling wilden we breder trekken en daarom doet er nu meer jeugd mee. Een jeugdkoor deed altijd al wel mee. Jong en oud en amateurs- en beroepsmuzikanten komen hier bij elkaar", zegt Wim ten Hove, voorzitter van La Mascotte.

Motivatie

Ten Hove hoopt dat het samenspel voor de kinderen een motivatie is om door te gaan. ,,Het is leuker als ze meespelen met een groot orkest." Dit beaamt Pieta Maayeshi, dirigent van het opstapkoor. ,,Ze spelen nu voor het eerst samen. Het uiteindelijk doel is dat ze hier mee gaan doen en door gaan naar een groter amateurgezelschap."

Na de repetitie vertellen de kinderen blij te zijn met hoe het gegaan is. ,,Het is heel leuk om voor het eerst in een groot orkest te spelen. Dit komt niet zo vaak voor, dus het is een hele eer dat je dan mee mag doen. Mijn juf vroeg ik of ik mee mocht doen, ik was heel blij", vertelt de 8-jarige Serena Prinsen.

Elk jaar weer zo'n voorstelling voor elkaar krijgen, is een uitdaging. ,,,We hebben hulp nodig van meerdere fondsen. We zijn één van de acht overgebleven verenigingen die dit nog voor elkaar krijgen. Twintig jaar geleden waren er nog 130 verenigingen in het land die voorstellingen gaven met opera en operette. Het gros is gestopt of overgegaan naar musical. Een musical is vaker te doen met een kleinere bezetting. Het is ook vaak te duur om dit te organiseren."