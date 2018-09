Meer arbeidsmigranten in grote boerderijen in Noordoostpolder

Zorg- en woonboerde­rij Emmeloord presteert volgens inspectie nog steeds ondermaats

6 september Zorg- en woonboerderij ’t Boerenerf met vestigingen in Emmeloord en Tollebeek is onder verscherpt toezicht gesteld door de inspectie. Personeel en bestuur presteert ondermaats, waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar is.