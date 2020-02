Meerdere gewonden door spekgladde straten in Oost-Nederland

UpdateGladheid door nachtvorst heeft in Oost-Nederland de nodige slachtoffers geëist. In Vaassen ging een scooterrijder onderuit die daarna naar het ziekenhuis moest, in Emmeloord rukten meerdere ambulances uit voor gevallen fietsers.

De scooterrijder in Vaassen was onderuitgegaan op de Apeldoornseweg. Die weg was volgens de politie door gladheid zo onbegaanbaar geraakt dat hij moest worden afgesloten.

Verkeer richting Apeldoorn wordt omgeleid, de gemeente is ingeseind om een strooiploeg te sturen. De gewonde scooterrijder werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Ambulances

In Emmeloord was het vanwege nachtvorst glad op meerdere fietspaden en klinkerwegen. Er gingen daardoor meerdere fietsers onderuit, bijvoorbeeld op de Zeeasterstraat en de Espelerlaan, maar ook op de Kamperweg en Onder de Toren.

In de twee laatstgenoemde straten moesten ambulances zelfs gewonden afvoeren. Ook elders in Flevoland gebeuren ongelukken door gladheid, aldus de politie.

Ooggetuige

Stentor-correspondent Jeffrey Korte schoot in Emmeloord zelf twee scholieren te hulp die voor zijn auto onderuitgingen. ,,Ik was op weg naar de melding van een ongeval aan Onder De Toren toen ze op de rotonde van de Espelerlaan voor mijn neus uitgleden. Ik heb ze overeind geholpen en ze konden weer verder.’’

Korte begreep even later van een politieagent die ter plaatse was bij het ongeval aan Onder De Toren dat er veel fietsers onderuit gingen door spekgladde klinkerwegen en fietspaden. ,,Daarom zijn ze zelf gaan strooien. Normaal gesproken een klus van de gemeente, maar ik kon met eigen ogen zien dat er niet was gestrooid op die wegen.’’

Een woordvoerster van Gemeente Noordoostpolder verklaart dat Emmeloord werd overvallen door de nachtvorst en dat er daarom niet tijdig was gestrooid. ,,De verwachting was dat de temperatuur boven het vriespunt zou blijven, maar dat was niet het geval. Toen bleek dat het wel had gevroren, zijn we meteen gaan strooien.’’

Oosten en Noordoosten

Meteorologen van Weerplazen waarschuwen dat meer plaatsen in het Oosten en Noordoosten van het land last kunnen hebben van gladheid.