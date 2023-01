Meerdere mensen zwaargewond door ongeluk in file op A6: weg inmiddels weer vrij

Bekende stoffen­zaak van Jan Sikkes in Apeldoorn en Zwolle vanwege faillisse­ment gesloten

‘Wegens omstandigheden zijn wij tot nader bericht gesloten’. Jan Sikkes stoffen en gordijnen aan de Hoofdstraat 36 in Apeldoorn zit dicht. Ook het filiaal in Zwolle heeft de deuren gesloten. De rechtbank in Leeuwarden sprak gistermiddag het faillissement uit, dat eerder op de dag door de eigenaar van de keten was aangevraagd.

