MeerZoo mag wolhandkrabben én stinkdieren opvangen in Marknesse

‘Baas’ pornoloods Kraggen­burg wacht nog altijd op een ticket naar België

8 juli De rechtbank in Lelystad beslist over twee weken hoe hoofddader Philip M. (51) in de Kraggenburgse pornozaak kan gaan resocialiseren in zijn thuisland België. M. wacht al zeker een jaar op uitsluitsel daarover, maar moet nog even geduld hebben. Ingewikkelde wet- en regelgeving staat hem namelijk in de weg.