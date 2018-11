Megaproject klaar: Boerderijenboek Noordoostpolder gepresenteerd

Precies volgens de planning is dinsdagavond het Boerderijenboek Noordoostpolder gepresenteerd. Zo'n 550 vrijwilligers hebben meegewerkt aan de elfdelige serie boeken, over de geschiedenis van alle boerderijen. ,,Het was bijna een bedrijf.”

Het is een mooi gezicht, als ze in de bijbehorende cassette zo naast elkaar staan op alfabetische volgorde. Want wie goed kijkt ziet niet alleen de namen van de dorpen, maar op de achtergrond ook een plattegrond van de Noordoostpolder. Dat gebied staat centraal in de elfdelige serie boeken over de geschiedenis van de boerderijen. Dinsdagavond is het eindresultaat gepresenteerd aan betrokkenen, zoals sponsoren en de honderden vrijwilligers. ,,Ik ben blij dat we dit met zijn alleen hebben bereikt”, aldus voorzitter Frans van de Lindeloof van de Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder.

Met de presentatie van de boeken is feitelijk een eind gekomen aan een immens project. Gedurende 2,5 jaar hebben 550 vrijwilligers zich ingezet om de geschiedenis te ontdekken van alle boerderijen in de gemeente Noordoostpolder. ,,Vooraf heb ik nooit gedacht dat het zoveel werk zou zijn. Deze omvang, 1830 boerderijen, hebben we niet beseft. Gelukkig hebben heel veel mensen meegewerkt. Te denken valt aan schrijvers, fotografen, sponsoren en dorpscoördinatoren. Het was wel bijna een bedrijf. De laatste maanden is het voor mij een dagtaak geweest. Het geeft daarom ook wel rust dat het nu klaar is”, meldt Van de Lindeloof.

Pachter

Van alle elf kernen in de Noordoostpolder is een boek gemaakt, met daarin alle boerderijen. Met informatie over de bewoners. Maar ook over het dorp, de straatnamen en bijzonderheden in het gebied. ,,Het accent ligt zoveel mogelijk op de eerste pachter. Daar zijn er nog een aantal van. Van elk adres hebben we wel wat, dus de serie is compleet.”

Van de pakweg 120 in Bant tot de meer dan 230 boerderijen in Marknesse; allemaal staan ze beschreven. ,,De verschillen van de mensen komen tot uitdrukking. Het mooie vind ik het verschil tussen toe en nu. De kolenkachel en de wasketel kennen we niet meer. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over vriendschappen die zijn opgebouwd. Bovenal willen we de geschiedenis van de boerderijen tonen. Daar kun je van leren. Maar het geeft ook informatie over opbouw van de samenleving.”

Voorverkoop

De stichting ging in de begroting uit van de verkoop van 9.000 stuks. Dat aantal is uiteindelijk fors overschreden. Van de Lindeloof: ,,We zitten op 15.723 boeken, om precies te zijn. Daar zitten ook exemplaren bij voor bijvoorbeeld de vrijwilligers en de sponsoren. Maar het merendeel is in de voorverkoop verkocht.”

Toen de stichting in 2016 begon was het doel al om de boeken in november 2018 uit te brengen. Dat is gelukt, hoewel het Van de Lindeloof soms ook wel kopzorgen heeft bezorgd. ,,Het boek over Kraggenburg was uiteindelijk 1 november pas helemaal gereed. We zijn vanaf het begin echt goed aan de gang gegaan en we hebben de mensen aangespoord. In Dronten hadden we een mooi voorbeeld. Ik ben trots op hoe het er uiteindelijk uitziet.”