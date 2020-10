Meisje drijft op ‘eilandje’ van de kant in Emmeloord, maar weet zichzelf te redden

Ter hoogte van een flat waren een meisje en een jongen maandagmorgen aan het spelen, in de buurt van het water. In dat water naast de flat dreef een eilandje, een soort van vlot met riet eromheen, waar het meisje op ging. Voordat ze het in de gaten had dreef ze van de kant weg en kwam ze in de problemen. Een buurtbewoonster zag het gebeuren en belde 112.