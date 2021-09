Melding van steekincident op Emelwerda College in Emmeloord

Waarom teststra­ten Urk en Zeewolde sluiten ondanks ‘zeer ernstige’ coronasitu­a­tie in Flevoland

8 september De teststraten op Urk en in Zeewolde sluiten nog deze week de deuren. Het risiconiveau van de coronasituatie in Flevoland staat op ‘zeer ernstig’, maar de GGD Flevoland merkt juist een afname van de vraag naar coronatesten. ,,Op Urk hebben we nauwelijks animo om daar te testen”, zegt woordvoerder Sven van der Burg.