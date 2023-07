Mensen achter succesvol Wildeburg beginnen nieuw festival in Kraggenburg

met video Water komt uit ‘alle kieren en gaten’ bij Zwolse wijnbar tijdens noodweer: 'Er was geen houden aan’

Als een stortbui zondagmiddag boven Zwolle losbreekt, moet Grand Café Het Wijnhuis in de binnenstad noodgedwongen de deuren sluiten. Een dag later is eigenaar Arjan Broekman druk met opruimen. ,,Het was net alsof het binnen regende.’’