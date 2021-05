Mensen met mosterdallergie: oppassen voor deze leverworst!

Vijf ambtenaren klaagden over Noordoost­pol­der-burgemees­ter Bouman voor zijn plotselin­ge vertrek

17 mei Vijf ambtenaren in de gemeente Noordoostpolder hebben geklaagd over ongewenst gedrag van burgemeester Harald Bouman voordat hij oktober 2019 onverwachts al na een jaar vertrok uit de gemeente. Dit blijkt uit een document dat vandaag openbaar is gemaakt. Daarin wordt gesproken over een angstcultuur in de gemeente.