Met Wellerwaard in de achtertuin hoef je nooit meer op vakantie

Op de site over natuur- en recreatiegebied Wellerwaard staat keurig vermeld dat parkeren in de berm niet is toegestaan. Wie op de vermoedelijk laatste zomerse dag van deze schoolvakantie naar het gebied komt, heeft echter weinig andere keus. De parkeerterreinen zijn goeddeels vol en dus is de berm aan weerszijden van het Friesepad hard nodig om ruimte te bieden aan de tientallen auto's die over een lengte van een paar honderd meter staan. Het moge duidelijk zijn: de nog maar een paar jaar oude Wellerwaard is een schot in de roos.

Ilse van Beek, eigenares van het paviljoen Bij Ons dat in juni de deur opende, kan dat alleen maar beamen. Vanaf dag één wisten bezoekers het paviljoen te vinden. Vorig jaar hadden de eigenaren van Eindeloos in Emmeloord een tijdelijk paviljoen aan de recreatieplas, maar dat was nauwelijks een voorbereiding op dit seizoen. ,,Dat was in feite een snackcorner waar mensen kwamen voor een patatje en een ijsje. Hier houden we ook feesten en partijen en kunnen mensen een hapje komen eten. Het is niet te vergelijken."

Het was zelfs zo druk dat een aantal ideeën en activiteiten even op de lange baan is geschoven. ,,We begonnen met een heel team aan iets nieuws. Dat was best spannend, maar langzaam maar zeker bouwen we het uit", zegt manager Myrte Weijers. Ze wijst bijvoorbeeld op de strandstoelen die gisteren voor het eerst in de verhuur gingen. ,,En voor het winterseizoen zitten we te denken aan bijvoorbeeld livemuziek."

Zonnebrandcrème

Op het strand is het ondertussen een drukte van belang. Jong, oud, gezinnen, alleenstaanden, het is een bonte mix van mensen. Veelal uit de (buurt van de) Noordoostpolder. Vindt vader Dennis Kok ook wel zo fijn, bekent hij. De Ensenaar is samen met zijn kinderen Elena (9) en Killian (6) voor een paar uurtjes naar de Wellerwaard gekomen. Onlangs ontdekte het gezin het gebied per toeval tijdens een festival. ,,We hadden geen idee dat je hier kunt zwemmen, maar het sprak ons meteen aan. Het is schoon, er zijn speeltoestellen, een mooie kleedruimte en er heerst een prettige sfeer", zegt hij terwijl hij druk bezig is de kinderen in te smeren met zonnebrandcrème. ,,Kijk nou eens om je heen. Er zijn best veel mensen, maar het is niet vol. Je moet deze plas net weten te vinden, waardoor het niet te druk wordt." Eén ding wil hij nog wel kwijt. ,,Een opzichter of toezichthouder zou niet verkeerd zijn", vindt hij. ,,Met zoveel mensen zit een ongeluk in een klein hoekje. Of wat als iemand een snee oploopt in zijn voet, een kind zijn ouders niet kan vinden of er een opstootje dreigt? Een soort strandwacht zou naar mijn mening van toegevoegde waarde zijn."

Aanwinst

Het gebied bestaat uit een recreatieplas, maar er lopen ook diverse fiets- en ruiterpaden door de Wellerwaard. De Emmeloorders Jelle de Vries en Francisca Terwel zijn even van de fiets gestapt om op een bankje even bij te komen en te genieten. Ze zijn vaste bezoekers van de Wellerwaard. ,,Soms komen we hier zwemmen, of wat drinken in het paviljoen en vandaag wilden we even fietsen. De Wellerwaard is echt een aanwinst voor de Noordoostpolder", vinden ze eensgezind.