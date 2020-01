Michel redt 82-jarige automobiliste uit de gracht in Emmeloord en mag als beloning op vakantie

Vlak voor zijn huis zag de ondernemer uit Emmeloord dat op oudejaarsavond een auto in het water was gereden. Hij bedacht zich geen moment en sprong het ijskoude water in. Even later bracht hij de 82-jarige bestuurster veilig aan wal.

In zijn woonplaats kreeg De Grauw daags er na al alle lof voor zijn heldendaad. Radio 538 doet er nu een schepje bovenop door de rekening te vergoeden van de kleding die de Emmeloorder droeg. Die was door de moddervlekken en vieze geur niet meer te redden. De Grauw stuurde de rekening van 343 euro in voor de actie ‘Hierrr Met Je Rekening‘ van de zender. Het geld gaat overigens niet naar zijn eigen rekening, maar naar een school in Tanzania.

Daarmee is de koek nog niet op. De Grauw wint ook de weekactie van de radiozender: een achtdaagse vliegvakantie naar Gran Canaria aan, met een all inclusive verblijf in een viersterrenhotel.

Radio 538 betaalt deze maand rekeningen van luisteraars als daar een mooi, gek, bijzonder of grappig verhaal achter zit. Eens in de week wordt bovendien aan een van de inzenders een vakantie cadeau gegeven.