Mijlpaal voor Kraggenburg: bouw nieuwe woonwijk gestart

Bestuurder gereani­meerd na botsing in Emmeloord

26 februari Waarschijnlijk omdat een van de bestuurders onwel raakte zijn twee auto's vanmorgen op de Marknesserweg in Emmeloord met elkaar in botsing gekomen. Die bestuurder werd gereanimeerd en is overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer.