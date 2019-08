Mini Pride in Emmeloord moet discussie losmaken

video Familie van fruitver­wer­kings­be­drijf Marknesse zit niet bij de pakken neer na verwoesten­de brand

1 augustus Terwijl de restanten van de loods van VS Apple Industries B.V. aan de Blokzijlerdwarsweg nog nasmeulen, zijn medewerkers van het familiebedrijf gisterochtend alweer druk in touw om een tijdelijke locatie voor het bedrijf te vinden. ,,We laten er best een traan om, maar je kan er niet bij blijven zitten’’, vertelt Caroline de Vente, dochter van de eigenaar. ,,Dat typeert onze familie ook wel denk ik.’’