Minister Bruins wijst ‘verkenner’ aan voor opstellen toekomstvisie over de zorg in Flevoland

Video Nieuwe ‘zieken­huis­strijd’ voorkomen in Emmeloord

19:24 Een nieuwe ‘ziekenhuisstrijd’ is voorkomen. De Antonius Zorggroep neemt definitief de zorg over van de failliete concurrent MC Groep in Noordoostpolder en op Urk. De Friese organisatie wordt hierdoor de enige aanbieder van poliklinische zorg. Het pad voor één zorgcentrum in Emmeloord is geëffend.