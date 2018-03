Minister neemt 12 miljoen mee, redding Schokland nabij

Het budget is rond, de redding van Schokland is nabij. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) brengt maandagmorgen 12 miljoen euro mee naar het voormalige eiland en dat is precies het bedrag dat nodig is. ,,Schokland wordt een plaatje'', zegt een opgetogen wethouder Hennie Bogaards.

Na een ijskoude wandeling over de zuidelijke punt van Schokland verwarmt de minister de genodigden in het kerkje met de mededeling dat ze 12 miljoen in het omvangrijke reddingsplan steekt. Applaus, hoewel de betrokken partijen al een poosje op de hoogte zijn van de stevige bijdrage. ,,Op Schokland komen meerdere zaken samen'', legt de minister even later uit. ,,Het gaat om het behoud van het oudste werelderfgoed van Nederland, de aanleg van nieuwe natuur en we moeten de bewoners niet vergeten. Zij willen duidelijkheid. Ik wil zekerheid bieden door in een keer het gevraagde bedrag toe te zeggen.''

Bodemdaling

Door bodemdaling worden de archeologische schatten in de Schokker grond bedreigd. Om dit te voorkomen, is een reddingsplan gemaakt dat voorziet in de aanleg van 211 hectare nieuwe natuur en het vernatten van de grond. De kosten liegen er niet om: 34 miljoen euro. Rijk, provincie, gemeente Noordoostpolder, waterschap Zuiderzeeland en het Flevo-landschap leggen gezamenlijk 27 miljoen euro op tafel. De rest van het geld komt van de verkoop en pacht van gronden. Het ministerie van OCW heeft eerder al 2 miljoen euro toegezegd. Met de laatste 10 miljoen is de ingewikkelde puzzel compleet.

Van Engelshoven noemt Schokland een 'archeologische schatkamer'. ,,Duizenden jaren is het gebied bewoond geweest. En al die bewoners hebben hun sporen achtergelaten. Door dit erfgoed te beschermen, kunnen we dit verhaal doorgeven aan volgende generaties.''

Quote We hebben dit geld écht nodig Wethouder Hennie Bogaards