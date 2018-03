Minister weigerde onterecht vergunning voor opsporen schaliegas in Noordoostpolder

Cuadrilla had een vergunning voor het opsporen van schaliegas in Noordoostpolder. In 2015 werd om een verlenging van de vergunning gevraagd. De minister van Economische Zaken weigerde, omdat hij al had besloten om proefboringen uit te stellen om het milieu te beschermen.

Mijnbouwwet

Cuadrilla tekende bezwaar aan tegen het weigeren van de vergunning. Volgens het bedrijf was weigeren omwille van het milieu niet mogelijk op basis van de Mijnbouwwet. De rechtbank Rotterdam stelde Cuadrilla in december 2016 in het gelijk. Het ministerie en Milieudefensie tekenden bezwaar aan tegen de uitspraak. Dat bezwaar is vandaag door de Raad van State afgewezen.

Gevolg

Het gevolg is dat het ministerie van Economische Zaken opnieuw moet beslissen over de verlenging van de opsporingsvergunning. Dat moet minister Eric Wiebes doen op basis van de in 2017 gewijzigde Mijnbouwwet. Nu is het wel mogelijk om het belang van het milieu te betrekken bij het weigeren van een vergunning.