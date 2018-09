Ministerie 'redt' energieproject Nagele met miljoenen

Het plan 'Nagele in Balans' om het polderdorp energieneutraal en aardgasvrij te maken krijgt een paar miljoen aan budget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het project is aangewezen als zogeheten proefwijk en kan nu gerealiseerd gaan worden.

Dit plan gaat over de plaatsing van zonnecollectoren op de daken van de vijfhonderd huizen in Nagele. Hiermee kunnen inwoners van het dorp zelf warm water opwekken in de zomer, deze vervolgens opslaan in speciale seizoensberging en dat water in de winter gebruiken als het nodig is. ,,Alle huizen in Nagele zijn destijds ontworpen met een plat dak en nu dus allemaal geschikt om dit te doen", zegt Rutger Bergboer, de voorzitter van Energiek Nagele dat voor dit plan verantwoordelijk is.

,,Zonder dit geld van het ministerie was het lastig geworden om het te realiseren. Het geld dat nu vrijkomt, is een stimulans om door te gaan. Je zou kunnen zeggen dat het plan hiermee gered is."

Ondanks de miljoenen vanuit Den Haag is de complete financiering van het project in Nagele nog niet rond. Er wordt nu gekeken hoe de rest van het geld binnengehaald kan worden. ,,Maar het duurt nog wel een jaar om alle berekeningen te doen", aldus Bergboer. Zijn verwachting is dat er in het voorjaar van 2020 met het project begonnen kan worden. Dit gaat hofje voor hofje en kan volgens Bergboer een jaar of acht in beslag gaan nemen.

Opsteker

Minister Ollongren besloot eerder 90 miljoen euro uit te trekken voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Er zouden zo'n twintig plannen uitgekozen worden voor de proef, waarvan de ervaringen worden gebruikt om alle huizen in Nederland aardgasvrij te maken. Begin juni werd bekend dat de gemeente Noordoostpolder het project 'Nagele in Balans' voordroeg.

Wethouder Marian Uitdewilligen reageert blij op het feit dat dit plan nu ook door het ministerie is uitgekozen. ,,Dit is een opsteker voor het vooruitstrevende dorp Nagele en de Noordoostpolder en voor alle vrijwilligers die er al twee jaar vele uren in hebben gestoken", aldus de wethouder in een persbericht.