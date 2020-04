Moskee in Emmeloord slachtoffer van inbraak: politie zoekt getuigen

Voorganger Baptisten­ge­meen­te Apeldoorn en Emmeloord genezen van corona: ‘Ik hield me voor dat ik niet bang was’

13:00 Hij voelde een enorme opluchting, die ochtend - vorige week - toen de thermometer voor het eerst in vijftien dagen geen verhoging meer aangaf. ,,Ik ben erdoor”, dacht voorganger Erik van Duyl (53) van de Baptistengemeente Apeldoorn en Emmeloord. ,,Ik hield me in die weken voor dat ik niet bang was. Maar toen ik zag dat de koorts weg was, besefte ik pas dat ik onder spanning heb geleefd.”