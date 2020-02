Motie van treurnis tegen wethouders Noordoostpolder haalt het niet

video Hans (52) uit Emmeloord doet mee aan ijskoude triatlon in Oostenrijk

26 januari In een korte broek en blote bast lopen en fietsen in de Oostenrijkse vrieskou. De temperatuur schommelde rond het vriespunt en toch liet Hans Emmink (52) zich zo in een ijswak zakken en bleef daar tien minuten inzitten. Met Ice4life deed hij zaterdag mee aan een ijskoude triatlon in Oostenrijk, waarbij hij tweeënhalf uur lang de kou trotseerde.