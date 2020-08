Motoragent Noordoostpolder waarschuwt 25 jongeren die met mobiel in de hand fietsen: morgen ook nog?

Man schiet in Kuinderbos met luchtdruk­wa­pen op blikjes: boete

9 augustus In het Kuinderbos is zondagochtend iemand bekeurd die met een luchtdrukwapen aan het schieten was. Zo'n wapen, in dit geval met een vizier, is verboden. Bovendien kan het de dieren in het bos verstoren, weet boswachter Harco Bergman.