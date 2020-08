Motoragent waarschuwt 25 jongeren die met mobiel in de hand fietsen, maar of hij dat morgen ook nog doet...?

Een boete van 95 euro betalen is voor veel scholieren een financieel rib uit hun lijf. En toch namen zo'n 25 jongeren vandaag dat risico in de Noordoostpolder, constateert Michel Weessies, de wijkagent van het noordelijke deel van die gemeente rijdend op de politiemotor.

Weessies snapt dat scholieren ’s middags na de laatste les zich soms vervelen tijdens ‘dat hele stuk over dat eindeloze fietspad door de polder', schrijft hij op zijn Instagram-account. Dan is de verleiding groot om voor onderweg muzieknummers op de smartphone uit te zoeken, of snel te kijken naar appjes of snapfoto's.

Even aan wennen

Maar dan verslapt de aandacht voor het verkeer. ‘Bovenstaande zo’n 25 x gezien vandaag. Omdat we allemaal lang thuis hebben gezeten in verband met corona en vakantie, er vandaag voor gekozen iedereen een fikse waarschuwing te geven. Kunnen we er weer even aan wennen', legt de wijkagent uit waarom hij geen bonnen uitschreef.

Sinds juli vorig jaar is het verboden te fietsen met een telefoon of een ander mobiel apparaat zoals een navigatiesysteem, tablet of muziekspeler in de hand. De boete bedraagt 95 euro. Michel Weessies 'tipt’ de jeugd via Instagram alvast dat hij morgen weer opduikt op de wegen in de buurt van Bant, Creil, Luttelgeest en Rutten. Of hij dan nog waarschuwingen uitdeelt of bonnen, meldt hij niet.