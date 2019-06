Motorrijles in Emmeloord eindigt in heg: bestuurster gewond naar het ziekenhuis

Tekort aan Oost-Europeanen zorgt voor kopzorgen bij tuinders in IJsselmui­den: ‘Ze zijn onmisbaar’

14 juni De economie in Oost Europa groeit en daardoor wordt het steeds minder interessant voor Polen, Bulgaren en Roemenen om in Nederland seizoenswerk te doen. Er dreigt een groot tekort aan arbeidskrachten en dat baart tuinders in de regio zorgen. Wie plukt er straks paprika's en tomaten?