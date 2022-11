Mysterieuze duik in Emmeloordse gracht: waar zocht de politie nu toch naar?

‘Crisis­fonds’ van half miljoen in de maak in de Noordoost­pol­der voor maatschap­pe­lij­ke instellin­gen

We leven in onzekere tijden, ziet ook de Noordoostpolder. Daarom grijpt zij de begroting tot en met 2026 onder meer aan voor een crisisfonds voor maatschappelijke instellingen. De gemeente kan ‘vastgesteld beleid’ uitvoeren en voorzieningen op peil houden. ‘Maar het is een lastige opgave.’

18 oktober