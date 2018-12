Mystieke kerst in Kuinderbos gaat hoe dan ook door

De kerstwandeling in het Kuinderbos, onder de naam ‘Mystieke kerst’ , is de afgelopen jaren wegens slechte weersomstandigheden meerdere keren afgelast. Dat mag en gaat komende zaterdag niet weer gebeuren, weet boswachter en medeorganisator Harco Bergman. Vijf vragen daarover aan hem.

Harco, in ruim tien jaar is het evenement drie keer niet doorgegaan. Maar dit keer komt er geen afgelasting?

,,Het gaat zaterdag inderdaad gewoon door. We gaan voor een droge editie. Er wordt zaterdag wel regen verwacht, maar niet op het moment van de wandeling. Bij regen kun je dat gelijk merken aan de animo. Mensen maken dan toch een keuze. Daarnaast hebben we een aantal maatregelen genomen.”

Om wat voor maatregelen gaat het dan?

,,We gaan nu lopen over het zeven dwergenpad. Dat is een schelpenweg van zo’n 1,1 kilometer. En dat is dus verhard en daardoor ontstaan geen problemen met bijvoorbeeld neerslag. De veiligheid van de bezoekers is het belangrijkste en het is op deze wijze verantwoord. Daarnaast ontstaat er nu ook weinig schade aan het bos, omdat er geen vervoersmiddelen of vrachtwagens over onverharde paden rijden. In het bos valt nu nog mee met de nattigheid. We zijn nu veel aan het zagen en dat gaat nog prima. Bezoekers hebben daar geen enkele hinder van.”

Is de nieuwe route een kwestie van ‘nood breekt wet’ of is het meer dan dat?

,,Nou, om eerlijk te zijn waren we ook wel toe aan iets anders. We wilden het evenement op een nieuwe manier indelen. Dit past in dat plaatje.”

Wat zijn de andere vernieuwingen van het evenement?

,,We gaan proberen het evenement nog wat meer mystiek te geven. Onder meer door een soort spotlights te zetten op de grotere bomen in het bos. Dat geeft nog weer wat meer sfeer.”

Verschillende muziekgroepen en artiesten zullen van zich laten horen tijdens het evenement. Wat zijn de aanbevelingen?

,,Bij de ingang worden de bezoekers verwelkomd door de Polderpiraten uit Rutten. Dat is een erg leuk en warm welkom voor iedereen. Daarnaast delen we altijd kerstmutsjes uit aan de kinderen, met een lampje. Dat is altijd een fantastisch gezicht zo in het donker. Maar eigenlijk is alles natuurlijk leuk.”