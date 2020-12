Na bijna twintig jaar wordt er eindelijk weer gebouwd in Nagele

Na 16 jaar eindelijk groen licht voor bouw 18 appartemen­ten in Nagele

11 juli De kogel is eindelijk door de kerk, na een traject van 16 jaar ligt er een bouwvergunning voor de nieuwbouw van 18 appartementen in Nagele. Initiatiefnemer Johan van der Slikke uit Nagele is ‘gematigd opgelucht’ dat de bouw op de voormalige locatie van restaurant ‘t Schokkererf van start kan: ,,Er is wel wat gebeurd in die 16 jaar. Ik heb wel eens gedacht, als ik dit had geweten was ik er niet aan begonnen.’’