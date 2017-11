Na kaalslag meer diversiteit in Kuinderbos

Ruim 3000 vervangende bomen staan klaar om de gaten te vullen. Het gaat om jonge exemplaren van diverse soorten met een hoogte van hooguit twee meter. Daar zit geen es meer tussen, die zijn te vatbaar voor de essentakziekte die in heel Nederland al veel slachtoffers heeft gemaakt. De afgelopen jaren zijn al zo'n 50.000 zieke essen gekapt in het Kuinderbos. Zo'n tien procent van de populatie blijft uiteindelijk staan, schat boswachter Harco Bergman. De kap duurt tot ongeveer maart volgend jaar.

Diversiteit

Bij vervangende bomen gaat het om bijvoorbeeld beuken, eiken, tamme kastanjes, lindes, fladderiepen en zoete kers. Samen moeten ze zorgen voor meer diversiteit in het Kuinderbos, zegt Bergman. ,,In het verleden is wel gebleken dat grote stukken met een soort bomen kwetsbaar zijn. Daarom kiezen we nu voor diverse soorten. Een linde die bloeit, daar wordt een bij blij van. Vogels eten de vruchten van de zoete kers bijvoorbeeld.'' De soorten die al in het bos staan, doen de rest van het werk. ,,Die vermenigvuldigen zich wel waardoor er vanzelf genoeg verdichting ontstaat.''