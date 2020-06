Na Lelystad en Almere krijgt ook Emmeloord testlocatie voor corona van GGD Flevoland

Mensen met klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts kunnen zich binnenkort op het coronavirus laten testen in Emmeloord. De GGD is in de brandweerkazerne aan de Nijverheidstraat bezig om een teststraat in te richten.

De teststraat in Emmeloord wordt de derde locatie waar mensen zich in Flevoland kunnen laten testen op corona. In april opende een locatie voor coronatests in een leegstaande loods aan de Schroefstraat in Lelystad en sinds 2 juni is het voor de GGD ook mogelijk om mensen vanwege corona-gerelateerde klachten in Almere te testen. Beide teststraten zijn ondergebracht bij de brandweer.

Afspraak

De GGD verwacht dat de locatie in Emmeloord vanaf maandag 29 juni gereed is. Bewoners in of in de omgeving van gemeente Noordoostpolder en Urk kunnen hier terecht voor het afnemen van een test nadat zij een afspraak hebben gemaakt bij de landelijke afsprakenlijn (telefoonnummer 0800-1202). De GGD adviseert aan mensen die klachten hebben zoals hoesten, verkoudheid of koorts om zich te laten testen op het coronavirus.

Volgens de GGD is momenteel de capaciteit van de teststraten in Lelystad en Almere ruim voldoende. Vanaf 2 juni kan iedere inwoner van Flevoland zich laten testen, mits men milde klachten heeft passend bij corona. Tot vorige week woensdag zijn totaal 3034 mensen getest. Dit waren er gemiddeld 217 per dag. Totaal waren er 30 positieve testen.

Grote toeloop

De GGD denkt niet dat er een grote toeloop van mensen komt in Emmeloord. ‘Om onze dienstverlening ten aanzien van de Flevolanders echter goed gestand te doen in deze bijzondere tijden menen we dat dit een goede invulling hiervan is’, meldt Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van de GGD Flevoland.