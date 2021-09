Na uitstel veel belangstelling voor garagesale in Emmeloord: ‘Later mogelijk in hele Noordoostpolder’

Huurster in Emmeloord die ‘lachgas dealde’ mag van rechter met haar 4-jarig zoontje in woning blijven

31 augustus Dat ze in het verleden overlast veroorzaakte, dat staat volgens de rechter wel vast. Maar dat ze dat recent ook nog deed, daar is volgens hem niet voldoende ‘objectief’ bewijs voor. En dus mag de bewoonster van een huurwoning in de Wenmaekersstraat in Emmeloord blijven zitten waar ze zit.