Nachtelijke berging gecrashte truck op A6 bij Bant gelukt: weg is weer vrijgegeven

Bant is boos: bedrijf uit IJsselmui­den bouwt mestsilo’s in het dorp, vrees voor stank en ‘veel kabaal’

6:13 In Creil kwamen de silo’s van Gromes-Plender uiteindelijk niet van de grond, nu probeert het IJsselmuider mestbedrijf het in Bant. Omwonenden staan op de achterste benen: de bouw is begonnen terwijl de bezwaartermijn nog loopt.