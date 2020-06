Nachtje slapen in de Poldertoren? Invulling voor icoon van Emmeloord stap dichterbij

Gemeente Noordoost­pol­der verkoopt kavels in Marknesse, maar is zij wel de eigenaar? Kopers in grote onzeker­heid

13 juni Er is grote onzekerheid ontstaan rond de verkoop van bouwkavels in Marknesse. Voor de kopers, zowel particulieren als projectontwikkelaars, van dertig kavels is het onduidelijk of en wanneer ze ooit kunnen bouwen op woningbouwkavels van de gemeente Noordoostpolder. Die kocht de grond vanuit een faillissement, maar door een hoger beroep dat nog moet worden behandeld, is onzekerheid ontstaan over wie de eigenaar van de grond is.