Namaak van poldertoren Emmeloord duikt op in... Noord-Groningen

Daar staat ‘ie dan. In de tuin van burgemeester Harald Bouman. Een replica van de Emmeloorder poldertoren. Een stukje Noordoostpolder in noordoost-Groningen.

Het iseen nieuwjaarsstunt van carnavalsvereniging De Droogpieren. ,,Onze nieuwe burgemeester woont voorlopig nog in Uithuizen, helemaal bovenin Groningen", wist Ton Nijdam, lid van de Raad van elf. ,,Hij verhuist naar Emmeloord en door ons krijgt hij alvast een voorproefje van hoe het is om onder de poldertoren te wonen.”

Geheim

De stunt werd in het diepste geheim voorbereid. Twee bestelbusjes trokken woensdagmiddag vanuit de polder naar Groningen. Na een stevig uur rijden laadden ze de namaaktoren uit en werd de constructie in elkaar gezet. ,,Binnen een minuut stonden de drie delen boven op elkaar", zag Nijdam. En dus had de kersverse burgemeester Bouman een ruim twee meter hoge houten replica van de poldertoren in zijn tuin staan. Terwijl hij zelf in overleg in Emmeloord zat.

Hoe lang blijft de poldertoren staan? Dat is nog onduidelijk, meldde Nijdam. ,,De tijd is afhankelijk van het weer. De toren is van hout en dus gevoelig voor weersinvloeden. Het kan zijn dat we hem 's avonds weer meenemen, maar ook dat de toren nog blijft staan.”

Sinterklaas

De houten poldertoren stond in de opslag van Stichting Evenementen en Promotie (STEP) Noordoostpolder. De replica is onder meer bekend van de Sinterklaasintocht in Emmeloord. ,,Stond hij op de Zuiderkade", weet Nijdam, die de goedheiligman achttien jaar lang naar de Noordoostpolder loodste. ,,Door de toren wist Sinterklaas: hé, ik ben in de Noordoostpolder. Burgemeester Bouman heeft even hetzelfde gevoel in Groningen, precies.”