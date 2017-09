Natte voeten op de golfbaan van Emmeloord

VideoDe parkeerplaats van de golfclub Emmeloord staat maandagochtend behoorlijk vol. De leden hebben afgelopen week vanwege de vele regen geen gebruik kunnen maken van de baan en zien nu met veel tegelijk hun kans schoon. Vaker dan de golfers lief is, is de baan de voorbije jaren gesloten geweest, maar er gloort hoop. Als de raad instemt met het collegevoorstel om de toplaag te 'revitaliseren', is het waterleed over twee jaar geleden.

De tip vooraf om waterdichte schoenen of regenlaarzen aan te trekken is geen overbodige luxe geweest. Voorzitter Willy Schutte heeft zijn eigen advies in de wind geslagen, loopt met zomerschoenen over de drassige baan en heeft binnen een mum van tijd natte voeten. De baan die is aangelegd op de voormalige afvalbelt aan het Friese Pad en in 2008 werd geopend, heeft van meet af aan problemen met de afwatering. ,,In het begin denk je nog dat de baan wat moet zetten, maar de laatste jaren werden de problemen alleen maar groter", zegt Schutte. ,,In een slecht jaar zijn we in totaal weleens 3 tot 3,5 maand dicht geweest", haalt hij in herinnering.

Dat de golfclub kampt met een waterprobleem is ook uit onafhankelijk onderzoek gebleken dat in opdracht van de gemeente Noordoostpolder (en verhuurder) is uitgevoerd.

Fouten

De wateroverlast is een gevolg van fouten bij het ontwerp en de aanleg van de baan. Zes van de negen holes liggen op de voormalige afvalbult, die bij de aanleg moest worden afgedekt met plastic. De onderzoekers stellen dat destijds te weinig aandacht is besteed aan het krijgen van een doorlatende onderlaag en een bespeelbare toplaag die geschikt is voor golf. Schutte vertaalt: ,Bij de aanleg is iets te veel oog geweest voor het afdekken van de afvalbult en is net iets te weinig gekeken met de blik van een golfer. Het water kan nergens heen en blijft op de baan staan."

Niets doen en wachten op drogere tijden is geen oplossing. ,,De grasmat wordt almaar slechter. We hebben nu al heel veel slechte plekken, die nauwelijks kunnen herstellen. Zonder ingrijpen komen we in een vicieuze cirkel terecht."

420.000+160.000

Het voorstel aan de raad is nu om maximaal 420.000 euro beschikbaar te stellen voor drainagemaatregelen. De helft van de banen in 2018 en de andere helft in 2019. Elke hole die onder handen wordt genomen is de club dan anderhalve maand kwijt. Maar da's een kwestie van even door de zure appel heen bijten. ,,De club investeert zelf ook in verbetering van de baan", benadrukt Schutte. ,,Onze leden betalen de afwerking, die ongeveer 25.000 euro gaat kosten en de club moet vijftien jaar lang jaarlijks 9.000 euro investeren in nazorg om het gras betere kansen te geven. Dat is dus in totaal 160.000 euro bovenop de 165.000 euro die we jaarlijks betalen aan huur en onderhoudskosten."