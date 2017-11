Natuurgebied bij NLR van de baan

De aanleg van een natuurgebied van 50 hectare naast het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse is van de baan. De grond is te duur en blijft in handen van het NLR, meldt Natuurmonumenten.

En daarmee komt er geen 'groene verbinding' tussen het Voorsterbos, waar het NLR ligt, en het gebied Weerribben-Wieden op het oude land. Dát was drie jaar geleden de insteek van Natuurmonumenten en het NLR.

Bedoeling was dat eerstgenoemde grote delen van overbodig geworden NLR-terrein zou omvormen tot natuurgebied met heggen, hagen en poelen. Ook moesten er wandel- en fietspaden komen. De beoogde financier was de provincie, want die heeft een programma voor dit soort plannen: 'Nieuwe Natuur'.

Provinciale potje

Aanvankelijk lag er een plan voor een natuurgebied van 151 hectare. Dat bleek veel te ambitieus. Het provinciale potje was te klein voor. Honderd hectare werd geschrapt, 50 hectare bleef er over voor 'nieuwe natuur'. Althans, zo leek het. Uit een taxatie in oktober bleek dat met het geld van de provincie slechts 32 hectare kan worden aangekocht. En dat is de moeite niet, zegt boswachter Rutger de Vries van Natuurmonumenten.

,,Het overgrote deel van die 32 hectare bestaat uit bos, dat is al mooi. Er valt dus weinig natuurwinst te boeken.'' Ook bleek een fiets- en wandelpad niet in te passen in het gebied. De Vries: ,,Het oorspronkelijke doel raakte steeds verder uit beeld.'' NLR en Natuurmonumenten zien, kortom, geen andere oplossing dan te stoppen met het project.