Natuurlijk uitje Kuinderbos bij Bant megapopulair

De Buitendag richt zich met tal van ‘natuurlijke’ activiteiten vooral op gezinnen met kinderen. Populaire doe-activiteiten zijn het timmeren van een nestkastje, de hindernisbaan en het nieuwe onderdeel ‘zwevend tapijt’. Hierbij is het blijven staan op een (vliegend) tapijt achter twee grote paarden de uitdaging.

De brandweer is actief met een escaperoom waarin tips worden gegeven bij het uitbreken van brand in huis. Wegens het afgeven van ‘code droog’ is het aloude broodjesbakken uit het programma geschrapt.