Nauwelijks onkruid en mooi centrum: Creil is dit jaar beste polderdorp

Creil is de place to be in de polder. Het liet namelijk concurrenten Tollebeek en Marknesse achter zich en is uitgeroepen tot het mooiste dorp van de Noordoostpolder. Bij de tweejaarlijkse gemeentelijke verkiezing van organisatie Groei en Bloei koos de keuringscommissie voor het dorp met ruim 1600 inwoners. Maar waarom gaat Creil met die titel naar huis?

,,De binnenkomst in Creil was al gelijk heel erg mooi'', blikt Anneke Vogelaar terug. Zij is één van de leden van de keuringscommissie die twee keer per jaar langs alle dorpen in de Noordoostpolder gaat. Afgelopen mei greep Creil net naast de titel. ,,Ook toen waren ze al goed. Bij ons tweede bezoek in augustus was dat nog steeds het geval'', aldus Vogelaar.

Keuren

Er zijn een aantal punten waar de keuringscommissie, bestaande uit vier leden, de dorpen op controleert. ,,We beginnen met de ingang van het dorp'', zegt Vogelaar. ,,Ziet dat er netjes en verzorgd uit, van welke ingang je ook komt? We kijken ook naar het onderhoud van de perken en de grasvelden in het centrum. We kijken daar of ze schoon zijn en hoeveel onkruid er staat. Daarnaast kijken we nog naar de sportcomplexen en de scholen. Hier kijken we ook of er initiatieven zijn, bijvoorbeeld een tuintje of een natuurlijke speelgelegenheid. Tot slot checken we nog het industrieterrein.''

Pluspunten

De overwinning van Creil is volgens Vogelaar te danken aan de volgende pluspunten:

- De plekken waar je Creil binnenkomt, waren heel mooi onderhouden.

- Het centrum was heel goed verzorgd.

- Bij de begraafplaats zag alles er keurig uit.

- Het maaiwerk was dit jaar heel mooi, de perken waren schoon en de straten waren netjes.

- De scholen hadden een goede uitstraling en het industrieterrein was ook goed.

Laatste plaats