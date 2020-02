Nederlands-IJslandse Iva Marín Adrichem niet voor IJsland naar het Songfestival

Engelse versie van Canon Noordoost­pol­der is ‘mooi cadeautje’

27 februari Canon De Noordoostpolder is nu ook in het Engels verkrijgbaar. Het boekwerk over de geschiedenis van de Noordoostpolder is de afgelopen jaren vertaald. Het eerste Engelstalige exemplaar van Canon the Noordoostpolder is donderdagmiddag overhandigd aan wethouder Hans Wijnants.