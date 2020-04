Negen lintjes uitgereikt in Noordoostpolder

Negen inwoners van gemeente Noordoostpolder hebben vrijdag een lintje gekregen. Via een persoonlijke videoboodschap van burgemeester Jan Westmaas kregen alle gedecoreerden te horen dat aan hen een koninklijke onderscheiding is toegekend. Later dit jaar volgt een officieel moment waarop de lintjes worden opgespeld.

Eeltje Dooper (80 jaar) is voorgedragen vanwege zijn verdiensten voor kerk en samenleving. Hij is al sinds 1990 werkzaam als koster in de H.Hubertuskerk van Tollebeek en ook als vrijwilliger actief bij de dorpsvereniging en voetbalvereniging. Al vele jaren bezorgt hij dorpskrant de Bazuin. Op zijn bezorgronde neemt hij al het zwerfvuil mee dat hij tegenkomt in Tollebeek.

Ook de 77-jarige Henk Evers is vandaag in het zonnetje gezet. In 1974 is hij begonnen bij de brandweer Noordoostpolder. Tot aan zijn pensionering in 2000 was hij officier van dienst. Daarna is hij penningmeester geworden van de vereniging van oud-brandweermensen in Noordoostpolder. Na twintig jaar is hij daar recent mee gestopt.

Willy Heukers-ten Bosch (67) heeft in haar leven al veel vrijwilligerswerk en mantelzorgtaken uitgevoerd. Al van jongs af aan is ze actief in de zorg. Ook is ze maatschappelijk actief binnen het verenigingsleven van Espel, waar ze een groot deel van haar leven heeft gewoond. Ze is de oprichter van tuinclub Espel. Ook schrijft ze graag. Voor de dorpskrant, het jubileumboek “Uitgesproken Espel”, NBvP Flevoland, Het Landbouwblad en Stichting Boerderijenboeken heeft ze verhalen opgetekend over onder meer de indrukwekkende polderhistorie.

Vanaf de jaren 70 tot de dag van vandaag zet Willem Koers (83) zich belangeloos in voor de kerk en samenleving binnen de gemeente Noordoostpolder. Jarenlang was hij kerkrentmeester en bestuurder binnen de Protestantse wijkgemeente Hervormd-West Emmeloord. Nu brengt hij voor de kerk onder meer het kerkblad en collectebonnen rond. Sinds zijn pensionering in 1995 is zijn week voor een groot deel gevuld met vrijwilligerswerk. Zo heeft hij zijn handen vol aan het onderhouden van tuintjes van ouderen en brengt hij als bezorger maaltijden rond voor Tafeltje Dekje.

Al meer dan 45 jaar zet Nel Merks-Portiek (79) zich vol passie in voor de dorpsgemeenschap Tollebeek en voor de parochieleden en gebruikers van het kerkzaaltje waar zij de beheerster van is. Begin jaren 90 waren de inwoners van het dorp Tollebeek ten einde raad nadat de eigenaar van de plaatselijke supermarkt de deuren sloot omdat de winkel niet meer rendabel bleek. Het echtpaar Merks pakte de handschoen op en zorgde dat Tollebeek een eigen supermarkt behield.

De 75-jarige Ton van de Nadort is al ruim 50 jaar actief als kerkorganist. Hij begon toen hij twintig was in Amstelveen en bespeelde daarna decennia lang het kerkorgel in Hoofddorp. Zo’n vijftien jaar terug kwamen hij en zijn vrouw in de polder wonen. Hij was zeven jaar organist en Nagele en doet het nu sinds 2011 in Emmeloord. Ook voor andere kerkelijke activiteiten werd vele malen een beroep op hem gedaan. Hij was bloeddonor bij Sanquin en heeft 131 keer bloedplasma afgestaan.

Marie-Carien Slootman-Claassen (62) helpt tot op de dag van vandaag mensen met financiële problemen. Samen met haar man en oudste zoon runt ze een bloembollen- en akkerbouwbedrijf bij Espel. Ze heeft bestuurs- en toezichthoudende functies bij de Rabobank Noordoostpolder-Urk, de stichting Regionale Omroep Flevoland, het bestuur van de dorpsvereniging Espel, de buurtvereniging en het Waterschap Zuiderzeeland gehad.

Jan Piet Thibaudier (66) was actief binnen het jongerenwerk, het amateurtoneel en de kerk. Hij is nog steeds actief maatschappelijk betrokken (coördineert kledinginzameling Hongarije) en zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp (schoonhouden begraafplaats Luttelgeest). Daarnaast bezoekt hij mensen die eenzaam zijn of het om een andere reden moeilijk hebben.