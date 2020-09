Nepagenten stoppen auto in Luttelgeest en beroven inzittenden van 24.000 (!) euro

update en video Heftig ongeluk bij Nagele: automobi­list zit klem onder een vrachtwa­gen

18 september Een automobilist is vanmiddag op de Schokkerringweg (N352), net buiten Nagele, vol op een vrachtwagen gereden. De bestuurder van de auto raakte bij de aanrijding gewond en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.